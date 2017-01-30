Antalya'da bisiklet şovu!

Bisiklette Türkiye Şampiyonası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları, Antalya'da yapılacak.

Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yol bisikletinde sezonun ilk yarışı 3-5 Şubat tarihlerinde Alanya ilçesinde gerçekleştirilecek.

Organizasyona erkeklerde master, yıldız, genç ve büyükler, kadınlarda yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde takımlar ve ferdi lisanslı sporcular katılabilecek.

Yarışmanın sporcu kayıtları 2 Şubat Perşembe günü saat 16.00'da, Alanya Gençlik Merkezi Toplantı Salonu'nda yapılacak.