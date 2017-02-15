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Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu iptal mi edildi?
15 Şubat 2017 , 22:39
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- Bisiklet
AJANSSPOR - Bu 53'üncüsü düzenlenecek olan ancak iptal edileceği konuşulan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.
Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), Nisan ayında yapılması planan 2017 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.
22 Mart'ta yapılacak Profesyonel Bisiklet Kurulu toplantısında organizasyonun yeni tarihinin belli olacağı kaydedildi.
Öte yandan dev organizasyonun Ekim ayında yapılması ön görülüyor.
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- Bisiklet
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