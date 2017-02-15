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Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu yarın başlıyor
15 Şubat 2017 , 19:31
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- Bisiklet
2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu, yarın yapılacak 1. etap yarışıyla başlayacak.
"Dünya Bisikletçileri Kuzey Kıbrıs'ı Keşfediyor" sloganıyla gerçekleştirilecek ve 16 ülkeden 18 takımın yaklaşık 200 sporcuyla katılacağı organizasyonla ilgili basın toplantısı, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneğinin binasında düzenlendi.
Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu Başkanı Ekin Adademir, burada yaptığı konuşmada, Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu'nun amacının bisikleti sevdirmek olduğunu belirterek, "Kuzey Kıbrıs'ta da spor yapıldığını, buradaki insanların da spor yapmak istediğini, bunun ambargolarla ya da başka yöntemlerle engellenmesinin insanlık suçu olduğunu, barış ve dostluk için bu turun bir adım olduğunu vurgulamak istiyoruz." dedi.
Amaçlarının spor yapmak olduğunu vurgulayan Ekin Adademir, insanların bisikleti sevmesini, bisikletin toplumun bir parçası olmasını istediklerini kaydetti.
Etaplar
Bisiklet turunun ilk gününde İskele-Karpaz güzergahını kapsayan 182 kilometrelik parkur geçilecek. Turun ikinci gününde 167 kilometrelik Lefkoşa-Mağusa-Boğaz-Geçitkale-Esentepe-Değirmenlik-Lefkoşa, üçüncü gününde ise 165 kilometrelik Lefkoşa-Girne-Lefkoşa-Güzelyurt-Geçitköy-Lapta-Boğaz etapları yapılacak.
2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu'nun dördüncü gününde de Lefkoşa içinde toplam 72 kilometre uzunluğunda 60 turluk Lefkoşa Kriteryum Etabı'nda halk sürüşü gerçekleştirilecek.
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- Bisiklet
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