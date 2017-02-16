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Bisiklet turu ertelendi! Açıklama var!
16 Şubat 2017 , 10:39
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- Bisiklet
Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), bu sezon ilk kez Dünya Turu takvimine eklenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2017) ertelendiğini duyurdu.
UCI'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, TUR 2017'nin diğer organizasyonlarla çakışmaması adına Türkiye Bisiklet Federasyonunun yaptığı erteleme başvurusunun kabul edildiği bildirildi.
18-23 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanan TUR 2017'nin düzenleneceği yeni tarih, Profesyonel Bisiklet Birliğinin (PCC) mart ayındaki toplantısında belirlenecek.
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- Bisiklet
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