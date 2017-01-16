Türk hakemler, Afrika Bocce Şampiyonası'nda

Cezayir'de bu sene ilk kez düzenlenecek Afrika Bocce Şampiyonası'nda Türk hakemler görev alacak.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mostaganem kentinde 25-28 Ocak tarihlerinde organize edilecek şampiyonada, Türk hakemler Bayram Çalık ve Mutlu Berik, görev yapacak.

Federasyon başkan vekili Mutlu Türkmen, bocce branşında Türkiye'nin dünyada söz sahibi olduğunu belirterek, "Son dünya şampiyonasının başhakemliğini Ali Allı yapmıştı. Şimdi ilk Afrika Şampiyonası'nda da deneyimli iki hakemimiz görev yapacak." dedi.

Türkmen, 2024 olimpiyatlarının programına girme adayı olan boccede Afrika şampiyonasının düzenlenmesinin önem taşıdığını dile getirerek, "Boccenin olimpiyat adaylığı sürecine katkı sağlayacak bu organizasyonda, etkin bir biçimde yer aldığımız için son derece memnunuz. Bundan sonra da her alanda etkili olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.