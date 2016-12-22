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Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası devam ediyor
22 Aralık 2016 , 23:35
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- Boks
Bursa'da düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na eleme müsabakalarıyla devam edildi.
Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen ve 10 sıklette 150 sporcunun katıldığı şampiyonanın üçüncü gününde 49, 52, 56, 64, 69, 75, 81, 91 ve artı 91 kilolarda 38 karşılaşma yapıldı.
Turnuvaya yarın, yarı final müsabakalarıyla devam edilecek.
Dereceye girecek sporcular, 24 Aralık Cumartesi günü yapılacak final maçları sonunda belli olacak.
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