15 Temmuz Şehitleri Boks Şampiyonası sona erdi

Bursa'da düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 29 ilden 108 sporcunun ringe çıktığı şampiyonanın dördüncü ve son gününde 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 ve +91 kilolarda final müsabakaları yapıldı.

Final müsabakalarında 46-49 kiloda Tolgahan Öztürk (Trabzon), 52 kiloda Ömer Koç (Bursa), 56 kiloda Selçuk Eker (İstanbul), 60 kiloda Enes Refik Çiftçi (Kocaeli), 64 kiloda Yasin Yılmaz (Bursa), 69 kiloda Onur Şipal (İstanbul), 75 kiloda Önder Şipal (İstanbul), 81 kiloda Cem Karlıdağ (İstanbul), 91 kiloda Burak Aksın (İstanbul) ve +91 kiloda Yusuf Açık (Bursa) rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyon sporculara madalyaları müsabakaların ardından düzenlenen törenle verildi.

Final mücadelelerini Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda sporsever izledi.