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Gökhan Saki, Reina'daki saldırı anında oradaydı!
04 Ocak 2017 , 18:22
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Kick-Box dünya şampiyonluğu bulunan Gökhan Saki'nin Reina'daki terör saldırısında saldırganla göz göze geldiği ve kendini son anda mekanın mutfağına attığı öğrenildi.
Kick-Box dünya şampiyonluğu bulunan Gökhan Saki'nin Reina'daki terör saldırısında mekanda olduğu ortaya çıktı.
Bir grup yabancı arkadaşıyla Reina'ya gelen Saki, olay esnasında saldırganla göz göze geldikten hemen sonra kendini mekanın mutfağına attı. Terör saldırısı sonrası Reina'dan çıkan ilk grupta bulunan Saki, görüntü vermemek için olay yerinden hemen uzaklaştı.
Saki, Reina katliamı gerçekleştiği esnada mekanda olduğunu doğrularken; o gece hakkında konuşmak istemediğini belirtti.
(Skorer)
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