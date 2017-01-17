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Yalova'da boks zamanı!
17 Ocak 2017 , 14:15
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Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası, 22 Ocak'ta Yalova'da başlayacak.
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin çeşitli illerinden 400'ün üzerinde boksörün Yalova'da ringe çıkacağını belirtti.
Şampiyonada 10 sıklette birbirinden heyecanlı maçların yapılacağını aktaran Gözgeç, şunları kaydetti:
"22 Ocak'ta saat 16.00'da ilk maç için sporcularımız ringe çıkacak. Aynı gün saat 17.30'da ise açılış seremonisi gerçekleştirilecek. Şampiyona, 27 Ocak'ta yapılacak final müsabakalarıyla son bulacak. Sporcu, antrenör, teknik heyet ve hakemlerimizle birlikte çok sayıda spor adamı şampiyona kapsamında Yalova'da olacak. Spora olan ilgi ve desteklerini yakından bildiğim Yalovalı kardeşlerimizi bu önemli şampiyonada tribünlere davet ediyoruz."
90. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyonayı seyirciler, ücretsiz izleyebilecek.
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