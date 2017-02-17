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Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası devam ediyor
17 Şubat 2017 , 21:56
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- Boks
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Türkiye Yıldız, Genç ve Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası dördüncü gün müsabakalarıyla devam etti.
Türkiye Boks Federasyonu tarafından Beşkaza Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun dördüncü gününde yarı final mücadeleleri yapıldı.
Sporseverlerin büyük ilgi gösterdiği şampiyonada, ringde mücadele veren sporcular kadar antrenörler de heyecan yaşadı.
Şampiyona yarın yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.
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