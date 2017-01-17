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Milliler Bulgaristan'a acımadı!
17 Ocak 2017 , 11:39
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- Buz Hokeyi
20 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 8-1 yendi.
Yeni Zelanda'nın Dunedin kentinde organize edilen şampiyonada dün ilk maçında ev sahibi ülkeyi 6-4 yenen milliler, ikinci maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmada ilk iki periyodu 2-0'lık sonuçlarla önde tamamlayan milliler, üçüncü periyotta da rakibine 4-1 üstünlük sağlayarak karşılaşmadan 8-1 galip ayrıldı ve ikinci galibiyetini elde etti.
Milli takımın gollerini, Sefa Kavaz (3), Sait Bingöl (2), Ferhat Bakal, Hakan Salt ve Yusuf Kars kaydetti.
Maçın oyuncusu ise milli takımdan Sefa Kavaz seçildi.
Türkiye, şampiyonadaki üçüncü maçında 19 Ocak Perşembe günü TSİ 03.30'da Güney Afrika ile karşılaşacak.
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