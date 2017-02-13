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Türkiye, Rusya'ya 42-0 yenildi!

Tarih13 Şubat 2017 , 17:13

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Türkiye, Rusya'ya 42-0 yenildi!

Erzurum EYOF Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali Buz Hokeyi karşılaşmasında Türkiye, Rusya karşısında sahadan farklı skorla yenik ayrıldı.

Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde oynanan karşılaşmayı Rusya, Türkiye karşısında 42-0 kazandı.

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