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Türkiye, Rusya'ya 42-0 yenildi!
13 Şubat 2017 , 17:13
- İlgili:
- Buz Hokeyi
Erzurum EYOF Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali Buz Hokeyi karşılaşmasında Türkiye, Rusya karşısında sahadan farklı skorla yenik ayrıldı.
Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde oynanan karşılaşmayı Rusya, Türkiye karşısında 42-0 kazandı.
- İlgili:
- Buz Hokeyi
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