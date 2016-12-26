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Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası

Tarih26 Aralık 2016 , 00:07

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Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

İzmir'deki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu'nda 11 kulüpten, 67 sporcunun katıldığı şampiyona sona erdi.

Kategorilerinde ilk sırayı alan sporcular şöyle:

Minik kızlar: Elifsu Erol

Minik erkekler: Efe Çetiz

Yıldız kızlar: Sıla Sağdıç

Yıldız erkekler: Alp Eren Özkan

Genç kızlar: Güzide Irmak Bayır

Genç erkekler: Başak Oktar

Büyük kadınlar: Birce Atabey

Büyük erkekler: Engin Ali Artan  

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