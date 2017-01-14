Buradasın: Ajansspor.com » Buz Pateni» Genel

Senkronize Buz Pateni Şampiyonası başladı

Tarih14 Ocak 2017 , 18:45

Yorum
Senkronize Buz Pateni Şampiyonası başladı

Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Ankara'da başladı. 

Belpa Buz Sarayı'nda yapılan şampiyonanın ilk gününde, gençler ve büyükler kategorilerinde sporcular, kısa programda piste çıktı. Yarın yapılacak serbest program yarışlarının ardından, bu kategorilerde dereceye girenler belli olacak.

Organizasyonda, minikler ve yıldızlar kategorilerinde ise madalyalar sahiplerini buldu. 

Dereceye giren kulüpler şöyle:

Minikler 

1- Çayyolu Gordion Spor Kulübü (19,65 puan) 

2- Yükseliş Spor Kulübü (18,75 puan) 

3- Atak Buz Spor Kulubü (16,47 puan) 

Yıldızlar 

1- İzmir Büyükşehir Belediyespor (17,30 puan) 

2- Yükseliş Spor Kulübü (15,92 puan) 

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Genel HaberleriTüm Genel Haberleri

me