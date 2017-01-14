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Senkronize Buz Pateni Şampiyonası başladı
14 Ocak 2017 , 18:45
- İlgili:
- Buz Pateni
Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Ankara'da başladı.
Belpa Buz Sarayı'nda yapılan şampiyonanın ilk gününde, gençler ve büyükler kategorilerinde sporcular, kısa programda piste çıktı. Yarın yapılacak serbest program yarışlarının ardından, bu kategorilerde dereceye girenler belli olacak.
Organizasyonda, minikler ve yıldızlar kategorilerinde ise madalyalar sahiplerini buldu.
Dereceye giren kulüpler şöyle:
Minikler
1- Çayyolu Gordion Spor Kulübü (19,65 puan)
2- Yükseliş Spor Kulübü (18,75 puan)
3- Atak Buz Spor Kulubü (16,47 puan)
Yıldızlar
1- İzmir Büyükşehir Belediyespor (17,30 puan)
2- Yükseliş Spor Kulübü (15,92 puan)
- İlgili:
- Buz Pateni
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