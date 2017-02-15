Başar madalyayı kıl payı kaçırdı!

Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) milli sporcu Başar Oktar, erkekler artistik buz pateni kısa ve serbest programda dördüncü oldu.

Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde artistik patinaj branşında kızlardan sonra erkeklerde de madalyalar sahiplerini buldu.

Palandöken ilçesindeki Buz Pateni Salonu'nda gerçekleşen erkekler kısa ve serbest program yarışmalarında 14 sporcu mücadele etti.

Türkiye'yi temsil eden Başar Oktar, kısa programdaki başarılı performansını serbest programa da taşımasına rağmen bronz madalyanın bir puan uzağında kaldı. Başar, toplam 154.11 puan alarak dördüncü sırada kaldı.

Rusya'dan 14 yaşındaki sporcu Petr Gummenik'in 195.21 puanla altın madalyayı kazandığı yarışta, İtalya'dan Daniel Grassl 178.24 puanla ikinci oldu ve gümüş madalyaya uzandı. Gürcü sporcu Nika Egadze da eksi iki ceza puanına rağmen toplamda ulaştığı 155.18 puanla Başar Oktar'ı önünde üçüncü olarak bronz madalyayı elde etti.

- Sakatlığa rağmen pistten ayrılmadı

Yarışta, İsveçli sporcu Nikolaj Majorov, sergilediği performans sırasında bir sakatlık geçirdi.

Sıçrayışı sonrası yere indiğinde yaşadığı denge kaybı nedeniyle acı çektiği gözlenen Majorov, bir süre sonra buz pisti dışına doğru hareketlendi. Bu esnada Erzurum seyircisi alkışlarla destek olunca, 16 yaşındaki sporcu piste döndü ve performansını tamamladı.

Performansı sonrası jüriden 81.02 puan alan Majorov, toplamda 124.97 puanla 10. oldu.