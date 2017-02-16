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Türk sporcular çeyrek finalde elendi!
16 Şubat 2017 , 19:50
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Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) sürat pateni 500 metre finalinde erkeklerde Litvanyalı Salvijus Ramanauskas, kızlarda ise Rus Vera Rasskazova altın madalya kazandı.
Sürat Pateni Salonu’ndaki finallerde ilk olarak kızlarda madalyalar sahiplerini buldu. Dört sporcunun yer aldığı kızlar 500 metre finalinde, bir gün önce bin 500 metrede gümüş madalya kazanan Sofya Boytsova iki kez hatalı çıkış yapınca diskalifiye oldu.
Üç sporcuyla başlayan final mücadelesinde iyi çıkış yaparak liderliği alan Rus Vera Rasskazova, rahat bir yarış çıkararak 45.716’lık derecesiyle bin 500 metreden sonra 500 metrede de altın madalyaya ulaştı.
Mücadelenin hemen başında düşmelerine rağmen yarışa devam eden sporculardan Hollandalı Georgie Dalrymple gümüş, İtalyan Melissa da bin 500 metreden sonra 500 metrede de bronz madalya aldı.
- İlk madalya Ramanauskas’tan
Sürat pateni erkekler final mücadelesinde ise start ile liderliği alan Litvanyalı sporcu Salvijus Ramanauskas, 43.121 saniye ile finişi ilk sırada görerek altın madalyanın sahibi oldu. Bin 500 metrede altın madalya kazanan Lüksemburglu Petr Murphy, 500 metrede gümüş madalya kazanan isim olurken, üçüncülüğü Fransız Diane Sellier elde etti.
- Türk sporcular çeyrek finalde elendi
Bu branşta EYOF 2017'de Türkiye’yi temsil eden dört sporcu çeyrek finalde organizasyona veda etti.
Elemelerde üçüncü olarak tur atlayan Sema Çirti çeyrek finali geçemeyerek 12’nci sırada yer aldı. Kızlarda ise elemelerde başarılı olamayan Kübra Uzun 18’inci oldu.
Erkeklerde ise çeyrek final gören iki sporcudan Hazar Karagöl 16’ncı, Fatih Özden de 17’nci olarak yarışı tamamladı.
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