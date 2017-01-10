Buradasın: Ajansspor.com » Cimnastik» Genel

19 yaşında kariyerini noktaladı!

Tarih10 Ocak 2017 , 15:32

Yorum
19 yaşında kariyerini noktaladı!

Rus ritmik cimnastikçi Yana Kudryavtseva, sakatlık sorunları nedeniyle 19 yaşında spor kariyerini noktaladı.

Uluslararası Cimnastik Federasyonundan (FIG) yapılan açıklamada, Kudryavtseva'nın yaşadığı sakatlıklar nedeniyle emeklilik kararı aldığı bildirildi.

Kudryavtseva, 3 yıllık kariyerinde farklı kategorilerde 13 dünya şampiyonluğu kazanmıştı.

Rus sporcu, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 2016 Olimpiyat Oyunları'nda ise gümüş madalya elde etmişti.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Genel HaberleriTüm Genel Haberleri

ih