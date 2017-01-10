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19 yaşında kariyerini noktaladı!
10 Ocak 2017 , 15:32
- İlgili:
- Cimnastik
Rus ritmik cimnastikçi Yana Kudryavtseva, sakatlık sorunları nedeniyle 19 yaşında spor kariyerini noktaladı.
Uluslararası Cimnastik Federasyonundan (FIG) yapılan açıklamada, Kudryavtseva'nın yaşadığı sakatlıklar nedeniyle emeklilik kararı aldığı bildirildi.
Kudryavtseva, 3 yıllık kariyerinde farklı kategorilerde 13 dünya şampiyonluğu kazanmıştı.
Rus sporcu, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 2016 Olimpiyat Oyunları'nda ise gümüş madalya elde etmişti.
- İlgili:
- Cimnastik
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