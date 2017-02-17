Altınordu milli cimnastikçi Arıcan'ı kadrosuna kattı

Altınordu Kulübü, milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'ı kadrosuna dahil etti.

Kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, milli cimnastikçi Arıcan'ı kulüplerine dahil ettiklerini belirterek, bu transferi gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Özkan, cimnastiğin birçok spor dalı ile ilişkili olduğunu anlatarak, "Çocuklar çok yetenekli olmasına rağmen koordinasyonları o kadar iyi değil. Neden? Vücutlarını iyi kullanamıyorlar. Bunların arkasında, spora dayalı bir toplum olmadığımızı görüyoruz. Sporun temeli, bir atletizm, iki cimnastik, üç de yüzmedir. Ben bunun birinden tutmak istedim." dedi.

Ferhat Arıcan ise, Altınordu gibi büyük bir camiada yer almanın kendisini gururlandırdığını vurgulayarak, "Türk sporu için yararlı işler yapacağız. Bundan sonra inşallah beraber hem Altınordumuz hem de milli takımımız adına çok büyük işler başaracağız." ifadelerini kullandı.