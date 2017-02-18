Şehitler için yarıştılar!

Sarıkamış Kış Oyunları Festivali'nde, off-road takımları arasında şehitler adına düzenlenen yarış yapıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Şehitler Mahallesi'nde Vali Rahmi Doğan'ın verdiği startın ardından yarışta, Türkiye'nin farklı kentleri ile İran, Azerbaycan ve Gürcistan'dan gelen toplam 25 arazi aracı, 5 kros motoru ve 2 ATV aracı mücadele verdi.

Çekişmeli geçen yarışta bazı araçlar takla attı. Karlı ve zorlu etapta kaza yapan araçlara AFAD ekibi yardım etti.

Yarış öncesi gazetecilere açıklama yapan Vali Doğan, Sarıkamış'ın Türkiye için önemli bir merkez olduğunu belirterek, "Sarıkamış Harekatı'nın yapıldığı, 90 bin şehidin verildiği alandan yarışmayı başlatıyoruz. Sarıkamış, Kars ve bu bölgeyi tanıtmak istiyoruz. Geçen yıllara oranla Sarıkamış'a gelen turist sayısı neredeyse 3 katına çıktı. Bunu otellerin doluluk oranlarından biliyoruz, bu bizi sevindiriyor. Umarım heyecanlı, güzel iyi bir yarış olur." diye konuştu.

Vali Doğan, yarışma öncesi off-road araçlarının katılımıyla şehitler adına yaklaşık 10 kilometre yol katederek saygı gezisi yaptıklarını ifade etti.