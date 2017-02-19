1. Kızak Şampiyonası sona erdi!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu iş birliğinde düzenlenen şampiyona sona erdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 1. Ahir Dağı Atlı Kızak-Geleneksel Kızak Şampiyonası sona erdi.

İki bin 300 metre rakımlı Yedikuyular Kayak Merkezi'ndeki organizasyonun son gününde Geleneksel Atlı Kızak kategorisinde 8 ilden 26 sporcu kıyasıya yarıştı.

Yarışlar sonunda Şengel Atlı Spor Kulübünden Ali Aksakallı birinci, Erzurum Konbina Gençlik Spor Kulübünden Yusuf Özdemir ikinci, Şah Dadaş Atlı Spor Kulübünden Halem Yıldırım üçüncü oldu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, müsabakalar öncesi yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesinin geleneksel sporların yaşatılması adına güzel bir etkinlik düzenlediğini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç da bölgeyi hem kış sporları hem de yaz turizm alanı yapmak için çalışmalar başlattıklarını ifade etti.