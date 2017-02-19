Snowboardculardan Nusret akımı!

Van'ın Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi'nde snowboard yaparak eğlenen bir grup esnaf, ünlü et lokantası sahibi Nusret Gökçe'nin akım haline dönüşen selamlamasını snowboardları ile yaptı.

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Van'ın Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi, hafta sonu tatilini fırsata çevirip stres atmak ve spor yapmak isteyen vatandaşların akınına uğradı. Kar kalınlığının istenilen seviye ulaşmasıyla soğuk havaya rağmen Abalı'ya gelen kayak severler, tatilini kayak yaparak geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Kış turizminin yanı sıra profesyonel kayak sporunun da Türkiye'deki önemli adreslerinden olan Abalı'da bazı kayak severler yoğunluk nedeniyle uzun kuyruklar oluşturdu.