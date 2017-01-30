- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Akdeniz Şampiyonası'nda 5 madalya!
30 Ocak 2017 , 11:16
- İlgili:
- Eskrim
Eskrim Milli Takımı, Akdeniz Şampiyonası'nda 5 madalya elde etti.
Fransa'nın Marsilya kentinde 27-29 Ocak'ta organize edilen Akdeniz Şampiyonası'nda milli eskrimciler, 5 madalya kazandı.
Kılıç kategorisinde genç kadınlarda Fatma Zehra Köse, yıldız kızlarda Aylin Çakır ve yıldız erkeklerde ise Yalın Şahin, üçüncülüğü elde ederek bronz madalyaya uzandı.
Öte yandan Türkiye, gençler takım kategorisinde hem erkeklerde hem de kadınlarda takım halinde bronz madalyanın sahibi oldu.
- İlgili:
- Eskrim
YORUM EKLE
Son Genel HaberleriTüm Genel Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar