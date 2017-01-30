Eskrim Milli Takımı, Akdeniz Şampiyonası'nda 5 madalya elde etti.

Fransa'nın Marsilya kentinde 27-29 Ocak'ta organize edilen Akdeniz Şampiyonası'nda milli eskrimciler, 5 madalya kazandı.

Kılıç kategorisinde genç kadınlarda Fatma Zehra Köse, yıldız kızlarda Aylin Çakır ve yıldız erkeklerde ise Yalın Şahin, üçüncülüğü elde ederek bronz madalyaya uzandı.

Öte yandan Türkiye, gençler takım kategorisinde hem erkeklerde hem de kadınlarda takım halinde bronz madalyanın sahibi oldu.