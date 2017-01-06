Formula 1 takımı kayyuma devredildi

Formula 1 takımlarından Manor iflasını açıkladı ve kayyuma devredildi.

Manor takımından yapılan açıklamada, son bir yıldır takıma yeni yatırımcılar kazandırma yolunda yapılan tüm çalışmaların başarısız olduğu belirtildi. Eğer takıma talip çıkmazsa gelecek sezon Formula 1’de 10 takım olacak.

Geçen sezon Formula 1 Şampiyonası’nı 1 puanla son sırada tamamlayan Manor’da pilot olarak Endonezyalı Rio Haryanto, Fransız Esteban Ocon ve Alman Pascal Wehrlein mücadele etmiş tek puan da Wehrlein’in 10.’luğu ile gelmişti.

Takım daha önce Virgin Racing and Marussia F1 isimleriyle mücadele etmişti.

(Hürriyet)