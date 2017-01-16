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Sauber'in yeni sürücüsü Wehrlein

Tarih16 Ocak 2017 , 16:44

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Sauber'in yeni sürücüsü Wehrlein

Formula 1 takımlarından Sauber, gelecek sezon için Alman pilot Pascal Wehrlein ile anlaşma sağladı.

Formula 1 organizasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen yıl Manor adına yarışan 22 yaşındaki Wehrlein'ın yeni sezonda İsveçli Marcus Eriksson'un Sauber'deki takım arkadaşı olacağı duyuruldu.

Wehrlein, geçen sezon Manor adına Avusturya Grand Prix'sinde Formula 1'deki ilk ve tek puanını almıştı.

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