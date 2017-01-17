Formula 1'de son şampiyon Mercedes takımına geçen Valtteri Bottas, rüyasını gerçekleştirdiğini söyledi.

Mercedes'de geçen sezon yaşadığı şampiyonluğun ardından sürpriz bir kararla emekliye ayrılan Alman pilot Nico Rosberg'in yerine getirilen Fin sürücü Bottas, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, "Çok heyecanlıyım. Bunun gerçekleştiğine inanmam için sanırım biraz daha zamana ihtiyacım var." diye konuştu.

Formula 1'de son dönemlerin en başarılı takımına geçtiğini hatırlatan 27 yaşındaki pilot, "Böyle harika bir geçmişe sahip takımı temsil ederek rüyamı gerçekleştirdim. Bunun bi̇r parçası olmaktan gurur duyuyorum. Becerilerime güvenerek bana bu şansı veren Mercedes yetkililerine çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Bottas, kariyerinde 3 dünya şampiyonluğu bulunan Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ile Mercedes'in başarısı için gelecek sezon mücadele edecek.

Daha önce 4 sezon boyunca Williams takımı adına yarışan Bottas, çıktığı 78 yarışta 9 kez podyuma çıkma başarısı göstermişti.

Massa Williams'ta

Willams ise Bottas'dan boşalan koltuğa emeklilik kararından vazgeçen 35 yaşındaki sürücü Felipe Massa'yı getirdi.

Uzun yıllar efsane pilot Michael Schumacher'e Ferrari takımında eşlik ederek adını duyuran Brezilyalı Massa, 2008 Dünya Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamlamıştı.