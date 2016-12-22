Borussia Mönchengladbach'ta Hecking dönemi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Mönchengladbach'ta teknik direktörlük görevine Dieter Hecking getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 52 yaşındaki Hecking ile Haziran 2019'a kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Alman çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerinde Hannover 96, Nürnberg ve Wolfsburg'ta görev yaptı.

Hecking, son olarak başında bulunduğu Wolfsburg'a 2015'te Almanya Kupası'nı kazandırmış, geçen sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynatmıştı.