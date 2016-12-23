Ömer Toprak, Dortmund'da!

Borussia Dortmund, Milli Takım oyuncusu Ömer Toprak'ın transferi için anlaştı. Ömer Toprak, sezon sonundan itibaren Dortmund forması giyecek.

Borussia Dortmund, Milli Takım oyuncularından Ömer Toprak'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Bild gazetesi transferi duyururken, Dortmund'un sezon sonunda oyuncunun sözleşme fesih bedeli olan 12 milyon Euro'yu ödeyeceğini yazdı. Ömer Toprak, yeni kulübüyle 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Geçen transfer döneminde de Ömer Toprak'ı transfer etmek isteyen Dortmund, Bayer Leverkusen'e 20 milyon Euro civarı bir rakamı ödemeye razı olmuş; ancak transfer gerçekleşmemişti.

Leverkusen formasıyla bu sezon ligde 11, Şampiyonlar Ligi'nde 5 maça çıkan Ömer Toprak gol atamazken, bu karşılaşmalarda 1'i devler Ligi olmak üzere 5 sarı kart gördü.

Ntvspor