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Tayfun Korkut ile yollar ayrıldı!

Tarih27 Aralık 2016 , 12:23

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Tayfun Korkut ile yollar ayrıldı!

AJANSSPOR - Almanya İkinci Lig ekiplerinden Kaiserslautern, teknik direktör Tayfun Korkut ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sezon başında Kaiserslautern ile sözleşme imzalayan 42 yaşındaki teknik adamın, takımın 13. sırada yer alması nedeniyle görevine son verildiği duyuruldu.

 Kaiserslautern Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Gries de Tayfun Korkut'a çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

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