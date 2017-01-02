Robben'den yıllar sonra gelen itiraf!

Arjen Robben, 8,5 yıl önce Real Madrid'den Bayern Münih'e transfer olurken geçirdiği sancılı süreci anlattı. Alman ekibine ilk başta gitmek istemediğini belirten Hollandalı yıldız, "Bunun kariyerim için düşüş olacağını düşünmüştüm" ifadelerini kullandı.

Arjen Robben, Bayern Münih'teki 8. sezonunu geçiriyor.

Ağustos 2009'da 25 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'den Alman ekibine geçen Robben, transferiyle ilgili duygularını dile getirdi.

Hollandalı yıldız, "Benim açımdan tuhaf bir yaz olmuştu. Florentino Perez kulüp başkanlığına gelmiş ve Cristiano Ronaldo, Kaka, Benzema ve Xabi Alonso gibi yıldız isimler de çok ciddi bonservis bedelleri karşılığında kadroya katılmıştı. Satılmam halinde kulübün kayda değer bir gelir elde edeceği bana iletildi. Ancak ben de ayrılmak istemiyordum. Çok iyi bir sezon öncesi kampı geçirmeme karşın takıma şans bulamıyordum. Bayern Münih'ten bir transfer talebi olmuştu ancak kulüp o dönemde şimdiki gibi Avrupa'nın elit kulüpleri arasında yer almadığından transferimin kariyerim açısından bir düşüş olacağını düşünüyordum. Ama geride kalan 8 yıla baktığımda şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki Bayern Münih'in önemli parçalarından biri olmayı başarabilmişim" değerlendirmesinde bulundu.