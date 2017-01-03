27 yaşında milli takımı bıraktı!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen Kamerunlu Eric Maxim Choupo-Moting, milli takımı bıraktı.

Schalke 04'ün internet sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Choupo-Moting'in kulüp kariyerine odaklandığı ve Kamerun Milli Takımı'nda görev almayacağı bildirildi.

Açıklamada, Choupo-Moting'in, 14 Ocak'ta başlayacak Afrika Uluslar Kupası'na gitmeyeceği ve Schalke 04'ün İspanya'nın Benidorm kentindeki hazırlık kampında yer alacağı belirtildi.

Bundesliga'da bu sezon çıktığı 13 maçta 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyen Choupo-Moting, Kamerun formasıyla ise 41 karşılaşmada 11 kez ağları sarsmıştı.