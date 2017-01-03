Atınordu'yu reddetti, Almanya'ya gitti

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Daha önce Eskişehirspor ve Göztepe de forma giyen Mirkan Aydın, Almanya 3.Lig ekibi Preussen Münster ile anlaştı.

Gurbetçi futbolcu Mirkan Aydın, TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun transfer isteğini, Türkiye'de yaşanan terör olayları nedeniyle reddetmişti.