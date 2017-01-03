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Atınordu'yu reddetti, Almanya'ya gitti

Tarih03 Ocak 2017 , 16:22

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Atınordu'yu reddetti, Almanya'ya gitti

AJANSSPOR

Daha önce Eskişehirspor ve Göztepe de forma giyen Mirkan Aydın, Almanya 3.Lig ekibi Preussen Münster ile anlaştı.

Gurbetçi futbolcu Mirkan Aydın, TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun transfer isteğini, Türkiye'de yaşanan terör olayları nedeniyle reddetmişti.

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