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Atınordu'yu reddetti, Almanya'ya gitti
03 Ocak 2017 , 16:22
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- Futbol
- Almanya Ligi
AJANSSPOR
Daha önce Eskişehirspor ve Göztepe de forma giyen Mirkan Aydın, Almanya 3.Lig ekibi Preussen Münster ile anlaştı.
Gurbetçi futbolcu Mirkan Aydın, TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun transfer isteğini, Türkiye'de yaşanan terör olayları nedeniyle reddetmişti.
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