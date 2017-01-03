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Draxler'in yerine geliyor!
03 Ocak 2017 , 23:02
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- Futbol
- Almanya Ligi
- Wolfsburg
AJANSSPOR- Bir dönem Galatasaray'ın transfer listesine giren Pau-Georges Ntep Bundesliga yolunda.
Alman Kicker dergisinin haberine göre 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Draxler'i PSG'ye satan Wolfsburg'un gündeminde. Haberde Alman ekibinin bu transferi 5 milyon Euro'ya bitirmesinin an meselesi olduğu belirtildi.
Rennes ile olan sözleşmesi bu sezonun sonunda bitecek olan Ntep bu sezon 25 maçta 2 gol 5 asistlik bir performans sergiledi.
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- Futbol
- Almanya Ligi
- Wolfsburg
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