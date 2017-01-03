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Gökhan'ın yeni takımı belli oldu!
03 Ocak 2017 , 11:12
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AJANSSPOR - Almanya 2. Ligi ekiplerinden Bochum’da forma giyen genç defans oyuncusu Gökhan Gül’ün yeni takımı belli oldu. 18 yaşındaki futbolcu, aynı ligde mücadele veren Fortuna Düsseldorf’un yolunu tuttu.
Düsseldorf’un yeni transferi Gökhan Gül’ün 2021 yılına kadar süren bir sözleşmeye imza attığı bildirildi. 1.80 boyundaki futbolcu, Almanya Milli Takımı’nın çeşitli yaş kategorilerinde de görev almıştı.
Bu arada transferi hakkında değerlendirmelerde bulunan yetenekli stoper, ”Transferim için mutluyum. Düsseldorf’un taraftarlarını ve nasıl bir ambiyans oluşturduklarını görmüştüm. Gerçekten etkileyiciydi” diye konuştu.
Savunmanın göbeğinde oynayan Gökhan Gül, takımla birlikte antrenmanlara katılmak üzere Malta’ya gidecek. Gül, yeni takımının formasıyla birlikte ilk pozunu da verdi.
Öte yandan Fortuna Düsseldorf’un teknik direktörlüğünü yapan Friedhelm Funkel ise, “Gökhan Gül’ün takıma katılması mutluluk verici. Kendisinden ilerleyen dönemlerde maksimum fayda alabileceğimize inanıyorum” açıklamasında bulundu.
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