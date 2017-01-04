AJANSSPOR- Bayern Münih'in Alman savunmacısı Holger Badstuber'in talipleri artıyor.

Sport Bild'in haberine göre Hamburg'un ardından Stuttgart da 27 yaşındaki savunmacıya talip oldu.

Oyuncunun menajeri Peter Duvinage de Hamburger Abendblatt'a yaptığı açıklamada Hamburg'un transfer için Bayern ile temasa geçtiğini söylerken kendileriyle herhangi bir görüşme olmadığını ifade etti.

Bayern, Boateng'in sakatlığı dolayısıyla Badstuber'in ayrılmasına pek sıcak bakmıyor.