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Beşiktaş'ın gözdesi Bundesliga'da!
04 Ocak 2017 , 15:42
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- Almanya Ligi
- Mönchengladbach
AJANSSPOR- Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach, Beşiktaş'ın da gündemine gelen Timothee Kolodziejczak ile anlaştı.
Bugün basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gladbach Sportif Direktörü Max Eberl, Timothee'nin sağlık kontrolleri için Almanya'da olduğunu söylerken resmi imzaların bugün ya da perşembe günü atılacağı kaydedildi.
Son olarak İspanya'nın Sevilla takımında forma giyen Fransız stoper bu sezon sadece 9 maçta görev almıştı.
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