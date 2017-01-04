Çinliler iyice abarttı!

27 yaşındaki Pierre Emerick Aubameyang'ın adı Manchester City ve Real Madrid için de geçiyor.Getty

Şangay SIPG, Borussia Dortmund'a Aubameyang için 150 milyon Euro bonservis önerdi. Gabonlu yıldıza teklif edilen ücret ise senelik 41 milyon Euro... Transfer gerçekleşirse iki bedel de dünya rekoru olacak.

Çin kulüpleri,futbolda transfer piyasasını allak bullak etti. Tevez, Oscar, Witsel gibi yıldızları astronomik ücretler ve bonservis bedelleriyle transfer eden Çin Ligi'nin bir gözdesi de Pierre Emerick Aubameyang...

İtalyan La Gazzetta Della Sport gazetesi, Şangay SIPG'nin Gabonlu yıldız için rekor bedelleri gözden çıkardığını yazdı. Habere göre Borussia Dortmund'a 150 milyon Euro bonservis bedeli önerildi. Çin ekibinin Aubameyang'a teklif ettiği ücret ise yıllık 41 milyon Euro... Transfer gerçekleşirse her iki bedel de dünya rekoru olacak. (Ntvspor)