Leipzig'den ayrılıyor mu? Açıkladı!

AJANSSPOR - Almanya Ligi’nde (Bundesliga) bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Red Bull Leipzig’in orta saha oyuncusu Emil Forsberg, geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ara transfer döneminde Leipzig’den ayrılacağı gündeme gelen Forsberg, Bundesliga’da kariyerine devam etmek istiyor.



İsveçli futbolcu, eşinin Almanya’daki yaşam standartlarından memnun kaldığını ve bu durumun kariyerine yön vermek için çok önemli bir kriter olduğunu ifade etti. Leipzig’e transfer olduğu dönemdeki ilk 6 ayın kendisi için pek parlak geçmediğini ve gol atamadığı için moralinin bozuk olduğunu söyleyen Forsberg, daha sonra durumu toparladığını ve her şeyin yoluna girdiğini bildirdi.



Leipzig’e 2 yıl önce 3.7 milyon euro karşılığında Malmö’den transfer olan 25 yaşındaki İsveçli futbolcu, Ralf Ragnick ile konuşmasının kariyeri adına çok etkili olduğunu belirtiyor. Sözleşmesi normal şartlarda 30 Haziran 2017’de bitecek Forsberg, Leipzig’de 61 maçta 13 kez rakip fileleri havalandırıp, 19 asiste imza attı.



24 kez İsveç Milli Takımı’nda da görev alan Forsberg, kariyerine Almanya’da devam etmek ve takımda kalmak istiyor. Bu arada 16 haftası geride kalan Almanya Ligi’nde Red Bull Leipzig, topladığı 36 puanla lider Bayern Münih’in ardından 2. sırada bulunuyor.