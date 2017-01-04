Subotic'e Almanya'dan talip!

AJANSSPOR - Almanya Ligi (Bundesliga) takımlarından Hamburg’un, Borussia Dortmund forması giyen defans oyuncusu Neven Subotic ile ilgilendiği iddia edildi. Alman basınında çıkan haberlere göre; Emir Spahic, Cleber Reis gibi isimlerle yollarını ayıran Hamburg, 28 yaşındaki stoperi renklerine bağlamak istiyor.



Kulübü Borussia Dortmund ile 30 Haziran 2018 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Subotic’in, özellikle yaşadığı sakatlık sonrası sarı-siyahlılarda gözden düştüğü belirtildi. 2007-2008 sezonunda Mainz’da forma giydikten sonra Borussia Dortmund’a transfer olan Subotic’in, takımının altyapısında hazırlıklarını devam ettirdiği dile getirildi.



Subotic, Mainz’da futbol oynadığı dönemdeki teknik direktörü Jürgen Kloop’un isteğiyle Dortmund’a transfer olmuştu. Sırp futbolcu, Dortmund formasıyla 192 maçta 15 gol atarken, 3 kez de asist yaptı. 1.91 boyundaki Subotic, Sırbistan Milli Takımı’nda ise 36 kez görev aldı.