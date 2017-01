Yunus Mallı'dan sürpriz transfer!

AJANSSPOR- Mainz 05 forması giyen milli oyuncumuz Yunus Mallı, Wolfsburg'a transfer oldu.

Mainz kulübünün resmi Internet sitesinden yapılan açıklamada Yunus'un Wolfsburg ile 2021'e kadar süren sözleşme imzaladığı ve sezonun ikinci yarısından itibaren Wolfsburg formasını giyeceği duyuruldu.

Bild'e göre Wolfsburg bu transfer için Mainz'a tam 12.5 milyon Euro ödedi.

Bu sezon ligde 16 maçta forma giyen milli oyuncu 6 gol 6 asistlik bir katkı yapmıştı.

BREAKING: Yunus Malli has completed a transfer to fellow #Bundesliga side @VfLWolfsburg_EN, signing until 2021. All the best, @yunusmalli10! pic.twitter.com/Mfap67WiOy