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Grosskreutz'dan soyunma vaadi!

Tarih06 Ocak 2017 , 00:49

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Grosskreutz'dan soyunma vaadi!

AJANSSPOR- Kısa bir dönem Galatasaray forması giyen Kevin Grosskreutz'dan olay yaratacak bir açıklama geldi. 

Son dönemde kilo aldığı gerekçesiyle eleştiriler alan Alman futbolcu, sosyal medyada bir taraftara "Bu sene Bundesliga'ya çıkarsak çırılçıplak soyunacağım" yazdı. 

Grosskreutz'un formasını giydiği Stuttgart Bundesliga 2'de üçüncü sırada yer alıyor.

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