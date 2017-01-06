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Nuri Şahin'e İtalyan devi talip oldu
06 Ocak 2017 , 23:29
- İlgili:
- Futbol
- Almanya Ligi
- Dortmund
İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Borussia Dortmund'da forma giyen milli oyuncumuz Nuri Şahin'i transfer etmek istiyor.
Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynama fırsatı yakalayan Nuri Şahin'e şimdi de Milano'nun siyah mavilileri talip oldu.
CalcioMercato'nun haberine göre Inter, Borussia Dortmund forması giyen Nuri Şahin'i transfer etmek istiyor.
(Goal)
- İlgili:
- Futbol
- Almanya Ligi
- Dortmund
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