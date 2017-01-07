Pizarro bırakmıyor! 38 yaşında...

AJANSSPOR - Almanya Ligi (Bundesliga) takımlarından Werder Bremen, kulüp için sembol haline gelen golcü futbolcu Cladio Pizarro ile yeni mukavele imzalamak için görüşmelerini sürdürüyor.



Bild gazetesi, tecrübeli golcünün halen oynayabilecek durumda olduğunu ve 1 yıl daha futbola devam etmek istediğini okuyucularıyla paylaştı.Ayrıca Bremen Kulübü yöneticileri de Pizarro’yu takdir ettiklerini dile getirdi.



Werder’de efsane oldu…



38 yaşındaki Perulu golcü, Deportivo Pesquero ve Alianza Lima formalarını terlettikten sonra 1999-2001 sezonları arasında Mızıkacılar’da görev almaya başladı. 56 maçta 29 gol atan Pizarro ardından Bayern Münih’e transfer oldu.



Bavyera ekibinde 174 maçta 71 kez rakip ağları sarsan golcü futbolcu, 2007 yılında Chelsea’ye gitti. Chelsea’da bekleneni veremeyen 1.84 boyundaki oyuncu, 2008 yılında Werder tarafından kiralandı.



Kiralandığı dönemde 26 maçta 17 gol atan Pizarro yöneticilerin isteğiyle Werder’de görevine devam etti. Sonra yeniden Bayern’e döndü.



2015 yılından beri efsaneleştiği kulüpte kariyerine devam eden Pizarro’nun, futbolu Bremen’de bırakmak istediği belirtiliyor. Öte yandan Cladio Pizarro, Peru Milli Takımı’nda ise 85 maça çıktı ve 20 gole imza attı.