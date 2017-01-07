Robben'den ilginç Çin çıkışı!

AJANSSPOR- Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben, Çin Ligi'ne kapıları kapatmadı.

Bild gazetesine özel bir röportaj veren 32 yaşındaki oyuncu, "Herkes durumu bireysel olarak değerlendirmeli. Bu benim için opsiyon olamaz dememelisiniz. Ama gitmek istiyorum de demeyin. Şu anda Bayern'deyim. Tabii ki bazı şeyler planlıyorum, eşimle konuşuyoruz. En üst seviyemdeyim. Neler olacak göreceğiz. Ailem her şeyden önce gelir. Fakat Çin ya da ABD'de yaşamak gibi durumlar söz konusu olabilir. Olmayabilir de. Belki Hollanda'ya dönerim. Hiçbir şeye kapımı kapatmıyorum" ifadelerini kullandı.

Robben'in Bayern ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor.