Wolfsburg'dan transfer şov!

AJANSSPOR- Julian Draxler'i PSG'ye sattıktan sonra transfer piyasasına hızlı bir giriş yapan Wolfsburg, kanat bölgesini Ligue 1'in yıldızıyla doldurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada Rennes'in 24 yaşındaki oyuncusu Paul-Georges Ntep ile 2021 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Alman ekibi daha önce de Richaedly Bazoer ve Yunus Mallı'yı transfer etmişti.