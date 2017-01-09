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Wolfsburg'dan transfer şov!

Tarih09 Ocak 2017 , 12:17

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Wolfsburg'dan transfer şov!

AJANSSPOR- Julian Draxler'i PSG'ye sattıktan sonra transfer piyasasına hızlı bir giriş yapan Wolfsburg, kanat bölgesini Ligue 1'in yıldızıyla doldurdu. 

Kulüpten yapılan açıklamada Rennes'in 24 yaşındaki oyuncusu Paul-Georges Ntep ile 2021 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. 

Alman ekibi daha önce de Richaedly Bazoer ve Yunus Mallı'yı transfer etmişti. 

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