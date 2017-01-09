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Wolfsburg'dan transfer şov!
09 Ocak 2017 , 12:17
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- Futbol
- Almanya Ligi
- Wolfsburg
AJANSSPOR- Julian Draxler'i PSG'ye sattıktan sonra transfer piyasasına hızlı bir giriş yapan Wolfsburg, kanat bölgesini Ligue 1'in yıldızıyla doldurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada Rennes'in 24 yaşındaki oyuncusu Paul-Georges Ntep ile 2021 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Alman ekibi daha önce de Richaedly Bazoer ve Yunus Mallı'yı transfer etmişti.
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