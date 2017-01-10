Antalya'ya gelen Erfurt'un uçağına yıldırım düştü!

Sabah saatlerinde Almanya'dan Antalya'ya hazırlık kampı yapmak için yola çıkan Alman futbolcu takımı Erfurt'un uçağına yıldırım düştü. 27 futbolcu bulunan uçak Dalaman Havaalanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Erfurt'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada 'Uçağımıza yıldırım düştü ve fırtına bizi Dalaman'a inmek zorunda bıraktı.' denildi.

Erfurt kafilesinde herhangi bir sağlık problemi bulunmadığı öğrenildi.

Skorer