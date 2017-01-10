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Badstuber, Schalke'ye gitti!
10 Ocak 2017 , 19:13
AJANSSPOR- Schalke 04, bu transfer döneminde adı Beşiktaş'la da anılan Holger Badstuber'i kiraladı.
Bayern'den yapılan açıklamada sakatlıktan dönen ve daha çok forma giymek isteyen Badstuber'in 6 aylığına Schalke 04'e kiralandığı duyuruldu.
Badstuber de ayrılık isteğini kabul eden Bayern yönetimine teşekkür etti.
27 yaşındaki savunmacı bu sezon 4 maçta toplam 217 dakika forma giydi.
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