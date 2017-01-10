Hakan için Chelsea açıklaması!

AJANSSPOR- Son dönemde adı Chelsea ile anılan Hakan Çalhanoğlu için menajeri Bektaş Demirtaş'tan kritik bir açıklama geldi.

Alman Express gazetesine konuşan Demirtaş, Çalhanoğlu'nun transfer olmayacağını söylerken, "Ara dönemde bir transfer düşünmüyoruz. Bu imkansız. İyi bir ilk yarı geçirdi ve kulübün hedefleri doğrultusunda ikinci yarıyı da Leverkusen'de tamamlamak istiyor" ifadelerini kullandı.

Oscar'ı yüksek bir bonservis bedeliyle Çin'e satan Chelsea'de teknik direktör Antonio Conte'nin Hakan Çalhanoğlu'nun istediği ve hatta bu transfer için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edilmişti.