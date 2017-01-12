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Leipzig'den ayrıldı! Rotası...
12 Ocak 2017 , 16:34
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- Antalyaspor
AJANSSPOR - Almanya Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Red Bull Leipzig’de forma giyen Omer Damari, futbol kariyerine Maccabi Haifa’da devam etme kararı aldı. 27 yaşındaki İsrailli golcü, 2018 yılına kadar Maccabi’de top koşturacak.
Kariyerine MAccabi Petah Tikva’da başlayan Damari, burada 118 maçta 29 gol attıktan sonra 2011 yılında Hapoel Tel Aviv’e gitti. Hapoel’de 101 karşılaşmada 56 kez rakip ağları sarsan golcü oyuncu, daha sonra Austria Wien’in yolunu tuttu.
2015 yılında ise Red Bull Leipzig ile birlikte yeni bir sayfa açan Damari, New York Red Bulls’ta da kiralık olarak oynamıştı. 1.82 boyundaki Omar Damari, 2010 yılından beri davet edildiği İsrail Milli Takımı’nda ise 20 maçta 9 kez gol sevinci yaşadı.
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